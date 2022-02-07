Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cephesinde Flaş Gelişme

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz şubat ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Akçıl ile Kıratlı'nın evliliğinde sorun yaşadığı biliniyordu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 'Dilber Ay' filminin galasına katıldı. Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'dan boşanacağını açıkladı.

Gazetecilerle sohbet eden Akçıl, "Burcu ile resmi olarak boşanma sürecine girdik. Karşılıklı olarak halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVASINA GİZLİLİK KARARI GETİRTTİ

Snob Magazin'in özel haberine göre; Boşanma davasını Sinan Akçıl açmış.

Akçıl, çekişmeli olarak açılan davaya gizlik kararı ve yayın yasağı getirtti.

"YAYIN YASAĞI TALEP EDİYORUZ"

Sinan Akçıl'ın avukatı mahkemeye verdiğ dilekçede, "Taraflar arasındaki davaya ilişkin hususların gerek ulusal yazılı ve görsel basında ve yine gerekse de internet ortamında yayınlanmasının müvekkilimin kişilik haklarına, aile mahremiyetine, müşterek çocuğa ve müvekkilimin ticari itibarına zarar verme ihtimali olduğundan yayın yasağı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Sinan Akçıl'ın avukatı aracılığıyla yaptığı bu talebi kabul etti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında görülecek davaya ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete kuruluşlarında, internet ortamında haber, röportaj ve benzeri isimlerle yayınlanması yasaklandı.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında; Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Sinan Akçıl 39 yaşındadır. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.