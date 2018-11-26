Sinan Akçıl Söyledi Burcu Kıratlı Oynadı

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Sinan Akçıl'a ilgi büyüktü.

Sinan Akçıl'ı evlilik kararı aldığı reyting rekorları kıran 'Aşk ve Mavi' dizininin başrol oyuncusu sevgilisi Burcu Kıratlı da yalnız bırakmadı.

Sinan Akçıl, şarkılarını söylerken Burcu Kıratlı sahne kenarında danslarıyla sevgilisine eşlik etti.

Konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan hit şarkıların yazarı Sinan Akçıl, büyük aşk yaşadığı oyuncu Burcu Kıratlı'ya sahneden ilan-ı aşk ederek, "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diye bağırdı.

Ünlü sanatçı, "Biri Bana Gelsin şarkım, sahibini buldu şükürler olsun... Yıllar önce 'Biri Bana Gelsin' demiştim ve o kişi bana nihayet geldi. Kaderimi birleştirmek istediğim kişi de bugün burada" diyerek Burcu Kıratlı'yıanons edince başarılı oyuncuyu görebilmek için alanda izdiham oluştu.

Sinan Akçıl, sahnede "Güzeller İçinden" şarkısını "Güzeller içinden Burcu'yu seçtim" diyerek söyleyince bütün salondan alkış ve çığlık sesleri yükseldi.

Sahnede Akyaka Park AVM yönetimi tarafından kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen Sinan Akçıl, sevgilisinin gözlerine bakarak "İlk düğün pastamı burada kesiyorum" dedi.

Her yöreden şarkılar söyleyen Sinan Akçıl, Karadeniz türküleriyle horon tepince eğlence tavan yaptı.