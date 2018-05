Otilia'dan Sinan Akçıl'a Sert Sözler: Beni Günden Güne Öldürmek İçin Her Şeyi Yaptın

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, "Artık sevgilim yok" diyerek Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile ayrıldıklarını duyurdu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIN"

Sinan Akçıl'ın açıklamasını duyan Rumen şarkıcı Otilia şu açıklamayı yaptı: "Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden 'Seni seviyorum' dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Öyle hissetmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın.

"BUNLARI NEDEN Mİ YAZIYORUM?"

Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Acılarımı paylaşmak ve tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim."

Otilia Bruma verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmişti;