Sinan Akçıl'ın yeni dövmesi şaşırttı

Basın mensuplarına yeni yaptırdığı dövmeyi gösteren Sinan Akçıl, "Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ile yaptığımız 'Durum Çok Acil' adlı şarkımız 3 günde 3 milyon görüntülenme aldı. Şarkımız uçtuğu için kuş dövmesi yaptırdım." dedi.

Burcu Kıratlı'dan boşanıp boşanmayacağı sorulan Akçıl, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Boşanma nedeni çocuk mu?" sorusuna, "Ben çocuk istiyorum biliyorsunuz" cevabını verdi.

"KIYAFETİNİ DEĞİL BESTECİ RUHUNU KONUŞALIM"

Son dönemde Gülşen'e gelen kıyafet eleştirilerine de değinen Akçıl "O konulara ben pek girmiyorum, Gülşen'in kıyafetlerinden çok inanılmaz besteci ve yorumcu ruhundan konuşalım bence. Kıyafeti isterse giyer o önemli değil de besteciliği asla gölgelensin istemem çünkü iki kadın besteciden biridir Yıldız Tilbe ile beraber, bu yüzden kıyafetini değil besteci ruhunu konuşalım. Ozan Çolakoğlu'nu da üzmeyelim o da çok değerli bir kardeşimiz." dedi.

"EVLİLİĞİMİZ ÇIKMAZA GİRDİ"

Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda eşi Burcu Kıratlı ile yaşadığı süreç hakkında konuşmuştu. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikah öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.