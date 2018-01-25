Şimşek ve Zeybekci Davos'ta İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Davos'ta yerli ve yabancı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dünya Ekonomik Forum toplantıları dolayısıyla İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dünya Ekonomik Forum Danışmanı Cüneyt Zapsu ve Rixos otelleri sahibi Fettah Tamince'nin verdiği yemekte yerli ve yabancı iş adamlarıyla bir araya geldi. Şimşek ve Zeybekci, Türkiye'nin yatırım imkanları, yatırımcılara sunulan teşvikler ve Türkiye'de yapısal reformlar hakkında bilgi verdi.

Yemek öncesi iş adamlarına hitap eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisinin 2018 yılında daha da iyi olacağı söyledi. Şimşek, "AB ülkelerinin ekonomilerinin düzelmesi ve Türk turizminin artış göstermesi, Rusya ile yapılan enerji anlaşması ve yabancı yatırımcıların yatırım için Türkiye'yi tercih etmesi bu görüşümüzü doğruluyor" dedi.

2017 yılında 1.3 milyon kişiye iş istihdamı oluşturduklarını belirten Şimşek, "Türkiye'nin yaşadığı darbe teşebbüsünü başka bir ülke yaşasaydı depresyona girerdi" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklara rağmen ekonomisinin etkilenmediğini 2017'nin üçüncü çeyreğinde dünyanın en çok büyüyen ekonomisi olduğunu söyledi. Zeybekci, 2018 yılının ihracat rakamlarının bir önceki yıla oranla daha da artacağını belirtti. - DAVOS