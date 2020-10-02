Simpsonlar kehanetleri gerçek mi? The Simpsons karakterleri ne? Simsonlar kimdir?
The Simpsons çizgi filmi ABD yapımıdır. Ayrıca Simpsonlar olarak sinema filmi haline de getirilen proje, yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü gibi sayısız ödüle layık görüldü. Simpsonlar kimler?
Simpsonlar çizgi filmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki başarısı, koronavirüs gibi konuları önceden bildiğine dair iddialarla gündeme gelmişti. 11 Eylül saldırıları gibi konulrı da işlediği söylenen çizgi film, The Simpsons kehanetleri olarak anılmaya başlamıştı. İşte, Simpsonlar hakkında detaylar...
SİMPSONLAR KİMDİR?
The Simpsons orjinal adına sahip çizgi film, Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin eleştirel oyunudur. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçer ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicveder.
THE SİMPSONS KARAKTERLERİ
Homer Simpson
Marge Simpson
Bart Simpson
Lisa Simpson
Maggie Simpson
Akira
Ms. Albright
Aristotle Amadopolis
Atkins, Sayman
Mary Bailey
Birchibald "Birch" T. Barlow
Jasper Beardly
Benjamin, Doug, and Gary
Bill and Marty
Blinky
Blue-Haired Lawyer
Boobarella
Wendell Borton
Gladys Bouvier
Jacqueline Bouvier
Patty Bouvier
Selma Bouvier
Kent Brockman
Bumblebee Man
Charles Montgomery Burns
Capital City Goofball
Carl Carlson
Crazy Cat Lady
Superintendant Gary Chalmers
Charlie
Chase
Scott Christian
Cowboy Bob
Comic Book Guy
Mr. Costington
Database
Declan Desmond
Disco Stu
Dolph
Lunchlady Doris
DuffmaN
Eddie and Lou
Ernst ve Gunter
Fat Tony
Maude Flanders
Ned Flanders
Rod Flanders
Todd Flanders
Frankie the Squealer
Professor John Frink
Baby Gerald
Ginger Flanders
Mrs. Glick
Gloria
Barney Gumble
Gil Gunderson
Happy Little Elves
Judge Constance Harm
Herman
Bernice Hibbert
Dr. Julius Hibbert
Elizabeth Hoover
Lionel Hutz
Kıymık ve Tırmık
Jacques
Jimbo Jones
Rachel Jordan
SİMPSONLAR KEHANETLERİ
ABD'nin meşhur çizgi dizisi Simpsonlar, işlediği konularla sosyal medyanında sık sık gündemine oturuyor. Dünyada yaşanan gelişmeleri öncede bildiği iddia edilen Simpsonlar kehanetleri şöyle:
Dizinin Trump'ın başkan seçilmesi olayını daha önce işlemesi, Donald Trump'ın virüse yakalanması gibi konuları önceden işlemişti.
Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamayı da önceki bölümlerinden geçirdiği iddialar arasında bulunuyor.
George Floyd eylemleri sırasında göstericilerin Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırarak, heykelin başını sökmeleri de, Simpsonlar'da yer alan Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesme sahnesi ile özdeşleştirildi.
Koronavirüsü de daha önceden bildiği söylenen Simpsonlar'da Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovu da tahmin edilenler arasında gösteriliyor.
Disney ve FOX'un birleşimi, dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı ile önceden tahmimn edildiği düşüncesine neden oldu.
Simpsonlar'ın yayımlandığı 90'lı yıllarda bir sahnede akıllı telefonun yer alması ve altında da bir elma görselinin olması da çizgi filmin, akıllı telefonların geleceğine işaret ettiği fikrine yol açtı.