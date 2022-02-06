Simit Sarayı'ndan üretim fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Simit Sarayı'ndan üretim fabrikasında çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik bir arızadan çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Üretim ve tedarik sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacaktır" denildi.

Sancaktepe'de bulunan Simit Sarayı'nın üretim fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan yazılı bir açıklama yapıldı.

Yangının elektrik panosunda mayalandırma paneline sıçrayan kıvılcım sonucu çıktığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Binanın tüm yönerge kurallarına uygun bir şekilde boşaltıldığı belirtilen açıklamada, üretim ve tedarik sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı vurgulandı.

Yangına ilişkin Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ilk açıklamasında, "Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yoktur. Gerekli tedbirler hızlıca alınarak tehlikenin önüne geçilmiştir" dedi.

Simit Sarayı Fabrika Genel Müdürü Caner Bayıralan ise "Elektrik panosunda mayalandırma paneline sıçrayan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir. Hızlıca itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmış olup yangını kontrol altına almıştır. Bina tüm yönerge kurallarına uygun bir şekilde boşaltılmıştır. Üretim ve tedarik sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacaktır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan, açıklamada bölgede gerekli ölçümlerin yapıldığı ve çevre ile insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmadığı da vurgulandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel