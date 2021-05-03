Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli?
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Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli?

Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ünlü sunucu ve manken Simge Tertemiz bu sabah Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli? Simge Tertemiz mesleği nedir? Simge Tertemiz hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sunucu ve manken Simge Tertemiz bu sabah Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli? Simge Tertemiz mesleği nedir? Simge Tertemiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Simge Tertemiz (d. 9 Eylül 1988, İskenderun), Türk sunucu, manken ve oyuncu.

HAYATI VE KARİYERİ

Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezunudur. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

ÖZEL HAYATI

Simge Tertemiz, 5 yıldır birlikte olduğu Murat Kadıoğlu ile 18 Haziran 2011 tarihinde evlendi. Nail Kayra isminde bir oğlu vardır. 2014 yılında boşandılar. 2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada jüri koltuğunda ise İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez oldu.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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