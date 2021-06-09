Simge Sütşurup kimdir? Simge Sütşurup kaç yaşında, nereli? Simge Sütşurup biyografisi!

Mustafa Sandal'ın 32 yaşındaki sevgilisi Melis Sütşurup'un ablası olan Simge Sütşurup komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile objektiflere takıldı. Simge Sütşurup'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Simge Sütşurup kimdir? Simge Sütşurup kaç yaşında, nereli? Simge Sütşurup mesleği nedir? Simge Sütşurup hayatı ve biyografisi nedir?

Mustafa Sandal'ın 32 yaşındaki sevgilisi Melis Sütşurup'un ablası olan Simge Sütşurup komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile objektiflere takıldı. Simge Sütşurup'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Simge Sütşurup kimdir? Simge Sütşurup kaç yaşında, nereli? Simge Sütşurup mesleği nedir? Simge Sütşurup hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİMGE SÜTŞURUP KİMDİR?

Mustafa Sandal'ın 32 yaşındaki sevgilisi Melis Sütşurup'un ablası olan Simge Sütşurup komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile objektiflere takıldı. Yaşı bilinmeyen genç güzelin instagram hesabı ise simges85_'dır. İkilinin araçta çekilen görüntülerinin ardından ilişki yaşadıkları iddia edildi.

Mustafa Sandal, önceki gün 32 yaşına basan sevgilisi Melis Sütşurup için mütevazı bir kutlama organize etti. Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen yemeğe ünlü çiftin yanı sıra Melis Sütşurup'un kardeşi Simge ile Mustafa Sandal'ın aynı zamanda yakın dostu da olan komedyen Doğu Demirkol katıldı.

Çıkışta araca binerken gazetecilere seslenen Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" diyerek mekandan ayrıldı.