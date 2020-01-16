Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi! Simge Sağın kaç yaşında?

16.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:33

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın özel sahne performansı magazin gündemini sarstı. Sesi ile odluğu kadar dansı ile de beğeni toplayan Simge Sağın kimdir. Simge Sağın kaç yaşında? Şarkıcı Simge Sağın'ın hayatı ve biyografisi! İşte Simge Sağın hakkında merak edilenler…

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın doğum tarihi: 8 Ağustos 1981

Simge Sağın kaç yaşında: 38yaşında

Simge Sağın nereli: Şişli, İstanbul

Simge Sağın boy: 1,58 m

Simge Sağın ebeveynler: Neriman Sağın

Simge Sağın filmler: Her Şey Aşktan

SİMGE SAĞIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Simge Sağın Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.