Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, sosyal medya hesabından havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Ünlü şarkıcının "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Şu sıralar Çeşme Alaçatı'da tatil yapan güzel şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi olan Simge Sağın, havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın, "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma 64 binin üzerinde beğeni geldi.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

39 yaşındaki şarkıcının paylaşımı hayranlarından övgü dolu yorumlar alırken, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Çok güzelsin", "Fıstık gibisin" ve "Ortalığı yaktın" şeklinde yorumlar geldi.