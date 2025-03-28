Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Simge Fıstıkoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli? Simge Fıstıkoğlu hayatı ve biyografisi!

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Doğum: 12 Aralık 1982 (42 yaşında), Yeşilköy, İstanbul

12 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında a Haber'e geçti. 2012 yılında yeniden Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, 2013 yılında Show TV'ye geçip, kanalda Yeni 1 Gün ve Haftasonu Ana Haber sunuculuğu yapmıştır.

Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programını[2] ve "Günün İçinden" adlı haber programını sundu.

Beş senedir çalıştığı NTV'den 17 Haziran 2020 tarihinde ayrıldı.

Daha sonra, 18 Aralık 2020'de yayın merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşınan Olay TV'de Simge Fıstıkoğlu ile Haftasonu programını sundu ancak kanalın 25 Aralık 2020'de yayına son verilmesinden dolayı sadece iki kez program yapabildi.

Zaman zaman kendi YouTube kanalından da gündeme dair yayınlar yapan sunucu, şu anda Sözcü TV'de "Büyük Satranç Tahtası" adlı programı sunmakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.

2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu iki çocuk annesidir.