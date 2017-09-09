Simav Turizm ve Ticaret Panayırı 85'inci Kez Açıldı

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı, 85'inci kez Kütahya'nın Simav ilçesinde açıldı.





Leylekkürü mevkisinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, panayırın ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.





Panayırın çevre il ve ilçelerden büyük ilgi gördüğünü aktaran Özkan, "Cumhuriyet yeni kurulmuş, ülke yeni kurtulmuş iktisadi, ekonomi, sosyal ve kültürel alanda bir şeyler yapılması gerektiğini gördüğü için bu gördüğünüz alanda Türkiye'de belki ilk sayılabilecek bir panayırı Simav'da kurmuş. Panayırımız ege bölgesinin en büyük iktisadi, ekonomik ve sosyal bir etkinliğidir. Panayırda bu yıl 440 firma katılarak stant açtı. Bölgemize her dönem hareket getiren panayırımızda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca çocuklarımız, lunapark kısmında gönüllerince eğleniyor." dedi.



Özkan, panayırın 10 gün açık kalacağını kaydetti.





Açılışa, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayit Bayramoğlu ve vatandaşlar katıldı.