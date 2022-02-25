Simav kestanesi ve termal suyla şampuan üretiyorlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde imalatına başlanan kestane özü ve termal su katkılı temizlik ve kişisel bakım ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'de kestane üretimi ve termal kaynaklarıyla ünlü ilçede belediye tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje hazırlandı.

Zafer Kalkınma Ajansınca da desteklenen proje kapsamında kurulan tesiste, endüstriyel kestane özü ve termal su kullanılarak şampuanın yanı sıra sıvı sabun, katı sabun, roll-on, kolonya, duş jeli ve bulaşık deterjanı üretimi bir ay önce başladı.

Engellilerin de istihdam edildiği tesiste üretilen 9 ürünün pazarlanması için hazırlık yapan yetkililer, işçi sayısı ve kapasitesinin artırılmasını da hedefliyor.

"Proje 2020'de başladı"

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, ilçeye özgü kestane ve termal suyu, kozmetik ürün imalatında birleştirdiklerini söyledi.

Projeye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) de destek verdiğini belirten Biçer, "Simav Belediyesi olarak lezzetiyle ünlü kestanemizi kozmetik ürünlerde kullanma kararı aldık ve 2020 yılında 'Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor Projesi' kapsamında Zafer Kalkınma Ajansına bir proje hazırladık. Projemizin maliyeti yaklaşık 1 milyon 300 bin liraydı. Kütahya'da birinci seçilen projemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da onaylanarak 1 milyon lira hibe belediyemize aktarıldı." diye konuştu.

Biçer, kaynak sağlanmasının ardından kurulan laboratuvarda kestane ve termal suyun kozmetik ürünlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalara başlandığını aktardı.

"İstihdam zaman içinde artacak"

Laboratuvar çalışmalarının ardından tesis kurulumunun tamamlanmasıyla imalata başladıklarını anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığına faydalı olan kestanenin yatıştırıcı özelliğinden dolayı strese ve depresyona iyi geldiği, ayrıca yaşlandırma karşıtı olması nedeniyle de hücre yaşlanmalarını durdurduğu biliniyor. Saç dibi, saç kökü ve deride onarıcı etkiye sahip olduğu, vücudu temizleme etkisi nedeniyle de detoks özelliği olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Laboratuvarlarımızda yapılan çalışmalar sonrasında termal suların ve kestanenin olumlu etkilerini tesisimizdeki başta şampuan olmak üzere diğer kozmetik ürünlerle birleştirdik. Günlük 17 bin adet üretim yapılabilen tesisimizde ilk etapta 5 kişiye istihdam sağladık. İlerleyen zamanda üretimle beraber istihdam da zaman içinde artacak."

Adil Biçer, ilçenin ismiyle "Simav Synaos" markalı ürünlerinin üretim kapasitesini 50 bin adede yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

KSBÜ Öğretim Görevlisi Lütfiye Parlak ise laboratuvar çalışmalarında insan sağlığına faydalı olan kestane ve termal suyu birinci sınıf kalitede ürettikleri kozmetik ürünlerinde birleştirdiklerini ifade etti.