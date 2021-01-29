Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
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Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor

29.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:32
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası, pandemide kalabalıktan uzak kalmak isteyenlerin adresi oldu.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası, pandemide kalabalıktan uzak kalmak isteyenlerin adresi oldu. 

Koronavirüs sürecinde kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyenler, doğayla iç içe alanlara yöneliyor. Simav'ın 1450 metre yüksekliğinde yer alan Gölcük Yaylası da salgında tercih edilen yerlerden biri oldu. Yaylada bulunan Gölcük Gölü, bol oksijeni, orman ve göl manzarasıyla ilgi çekiyor. Özellikle sömestir tatilinde aileler, yaylaya geliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre mesafede yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor. Herkesi güzel ilçemize davet ediyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Ramazan İşleğen (40), "Gölcük Yaylası'na her zaman geliriz. Kışın kalabalık olmuyor. Canı sıkılan geliyor" diye konuştu.

Geçen yıl gölün buz tutmasıyla ilginin arttığını belirten Emine İşleğen (17) de "Bu yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor burası. Müdavimleri de sürekli geliyor" dedi.

İzmir'den tatile gelen İsmail Özen (60) ise, "Simav'a kaplıcalar için geldim. Gölcük Yaylası'nı duyunca, burayı görmek istedim. Mükemmel bir yer, herkese tavsiye ederim" dedi.

Ailesiyle İzmir'den Simav'a tatile gelen Ömer Gürbulak (7), "Gölcük Yaylası'nı çok beğendim. Uzun yol geldik ama değdi" diye konuştu.

Zeynep Gürbulak (9) da "Gölcük Yaylası'na hayran kaldım. Gelirken bazı yerlerde kar gördük. Kartopu oynadık, eğlendik" ifadelerini kullandı.

Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor
Simav'ın Gölcük Yaylası pandemide tercih ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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