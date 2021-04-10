Simav'da iş kazası: 1 ölü
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Simav'da iş kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Simav'da iş kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, temel inşaatında yüksek gerilim hattının çalışma alanına temas etmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, temel inşaatında yüksek gerilim hattının çalışma alanına temas etmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eynal Kaplıcaları'nda yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun temeline beton atma çalışması sırasında meydana geldi. Beton mikserinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle, çalışma alanında akıma kapılan Fahri Şenses (49) adlı işçi ağır yaralandı.112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Şenses, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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