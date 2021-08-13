Silvan Kaymakamı Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi
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Silvan Kaymakamı Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi

Silvan Kaymakamı Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Silvan Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Korkutan ile birlikte Gazi Caddesi üzerindeki esnaf ziyaretinin ardından Azizoğlu Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi. Kaymakam Öztürk, "Her fırsatta esnafımız ve halkımızla bir araya geliyoruz. Sizlerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretme noktasında notlarımızı alıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bu vatandaş buluşmalarımızı bir süre gerçekleştiremedik. Buradaki amacımız devletin şefkatli elini her tarafa ulaştırmak, birlik beraberliğimizi tesis etmek, vatandaşla devletin buluşmasını yakınlaşmasını sağlamak. Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başladık. Silvan hak ettiği hizmetleri almaya başladı. Biz de hizmet anlamında Silvan şehrimize yakışan çalışmaları yürüteceğiz. Önceliğimiz kentte çirkin görüntü oluşturan ve harabe halinde olan tüm yapıları temizleyip, tarihi ilçeye yakışır çalışmalar yürüteceğiz. Kendimizi ve kentimizi seviyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Silvan Kaymakamı Öztürk vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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