Silvan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında cami taziye evi ve okul onarımını yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Muhtarlar Derneği başkanlığı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Muhtarlar Derneği başkanlığı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Silvan ilçesi Nohuttepe Kırsal Mahallesindeki cami, taziye evi ve okul onarıldı.

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş adamı Dılbirin İlhanlı, Mehmet İhsan İlhanlı destekleriyle Nohuttepe kırsal mahallesinde bulunan cami, taziye evi, okul ve imam lojmanı onarıldı. Muhtar Ateş, "Silvan ilçemizin genelinde başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında İlhanlı ailesinin destekleriyle Nohuttepe kırsal mahallemizdeki cami, taziye evi, okul ve imam lojmanı onardık. Silvan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile cami, okul ve taziye evlerinde gerekli çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesi ile Silvan ilçemizde tüm yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

İş adamı Dılbirin İlhanlı, "Silvan'dan uzakta dahi olsak gönlümüz her zaman Silvan ile birlikte, köyümüzdeki cami, taziye evi, okul ve imam lojmanı için Silvan Muhtarlar Derneği talep istedi bu talepler doğrultusunda bizde elimizden gelen yardımları esirgemedik. memleketimiz için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı