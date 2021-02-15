Yüz yüze eğitim başladı

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Okul bahçesi

Öğrencilerin ders yapması

Kaymakamın ziyareti

Kaymakam konuşması

ŞIRNAK - Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar sonrası Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı köylerde yüz yüze eğitim öğretime başladı. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrenciler ile beraber oldu.

Silopi ilçesinde bağlı Ceylanlı Köyünde yüz yüze eğitim maske mesafe ve temizlik kuralları işe başladı. Öğrenciler ve öğretmenler uzun bir aradan sonra okula dönmenin mutluluğu yaşadılar. Öğrenciler ile kısa bir sohbet kaymakam kurucu daha sonra onlara kitap takdiminde bulundu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca Bugün itibarı ile ikinci eğitim öğretim yılına başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi Kaymakam Kuruca : "Toplam 57 okulumuzda 7143 öğrencimiz ve 58 öğretmenizle beraber 2. Yarıyılı başlatmış bulunuyoruz. Bütün köy okullarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geçmenin sevincini ve mutluklarını yaşıyorlar. Bizde bugün Ceylanlı İlk Ortaokulunda onların mutluluklarına sevinçlerine ortak olmaya geldik. Onlarla bu mutluluğu paylaşmaya geldik. Uzaktan eğitim son derece başarılı bir şekilde geçmesine rağmen yüz yüze eğitimin yaratılacağı katkılar yadsınamaz. Bizde yüz yüze eğitimle beraber öğrencilerimizi inşallah ikinci yarıyılda çok daha iyi hazırlayarak eğitim öğretimde eksik kalan yanlarını tamamlayarak onları yarınlara hazırlamaya çalışacağız. " diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan