Silopi'de, ramazanda koronavirüs önlemleri ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla sosyal hareketliliğin artma olasılığına karşı, Hıfzıssıhha Kurulu'nca bazı kısıtlamalar getirildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla sosyal hareketliliğin artma olasılığına karşı, Hıfzıssıhha Kurulu'nca bazı kısıtlamalar getirildi.

Silopi Hıfzıssıhha Kurulu, ramazan ayında sosyal hareketliliğin artma olasılığına karşı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince, Kaymakam Sezer Işıktaş başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kurulun aldığı kararlar ramazan süresince geçerli olacak. Buna göre Silopi'de iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinlik yasaklandı. İftar çadırlarına da müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını gözardı edebilecekleri dikkate alınarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kurallarına uyulması hususunda kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirler alınacak.

Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanırken, ramazan davulcuları kapı kapı dolaşarak bahşiş toplayamayacak. Bunun yerine ücret işi yerel yönetim tarafından sağlanacak. Fırınlarda oluşacak yığılma ve hastalık bulaşması riskine karşı da ramazan pidesi ve ekmek satışları da iftar vaktine 2 saat kala sonlandırılacak.İftar saatinden sonra ise risk teşkil etmeyecek şekilde üretime devam edilebilecek. İftar vakitleri öncesinde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla belediye toplu taşıma araç sayısının arttırılması kararlaştırıldı. Mezarlıkların giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması ve dezenfektan bulundurulma zorunluluğu ile bayram günlerde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümlerinin yapılması kararlaştırıldı.Seyyar satıcılara da sıkı denetim geldi. Maske, eldiven takmaları zorunlu hale gelen seyyar satıcılar 17.00'den itibaren satış yapamayacak. Seyyar satıcılar arasındaki sosyal mesafe sınırı ise 30 metre olacak. Esnaf da ikinci bir karara kadar satışlarını 21.00'de sonlandıracak. Esnaf ve dükkan işletmelerinin önlerinde taburelerde oturmalarına ve kaldırımda ürün ile gıda satışına müsaade edilmeyecek. Bu kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak. Kaymakamlık alınan kararları hopörlerden ve internet sitesinden duyurdu.

Kaynak: DHA