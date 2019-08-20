Silopi'de köyde, giyim ve tasarım kursu

20.08.2019 14:24

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde açılan giyim ve tasarım kursu sayesinde 20 genç kız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor.

Silopi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan giyim ve tasarım kursu 20 genç kız için gelir kapısı oldu.

Genç kızlar boş vakitlerini kursta değerlendirerek istihdam fırsatından faydalanıyor.

Kursta yazma, iğne oyası, örgü, dikiş nakış, yöresel kıyafet dikmeyi öğrenen genç kızlar, İş-Kur'un desteğiyle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Silopi Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Cemile Soysal, kurs sayesinde köydeki kızların meslek sahibi olacağını söyledi.

Kursiyerlerin severek kursa geldiğini kaydeden Soysal, kursa katılımın güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA