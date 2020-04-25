Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor - Haber
Şırnak, Silopi, Yerel, Haber

Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor

Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretimi yapılıyor.

25.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:33
Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor

Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretimi yapılıyor.

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen maskelerin kamu kurumları ve vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi. Gönüllü 20 kurs eğitmeninin el birliği ile ürettiği maskeler Silopi Devlet Hastanesinde dezenfekte edildikten sonra ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ile Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler aralıksız çalışarak maske üretimi yapıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ilk etapta günlük 5 bin maske ürettiklerini, sayının şu an iki katına çıkarak 10 olduğunu belirtti. Bilen Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve usta öğreticilere yapmış olduğu bu örnek davranıştan ötürü teşekkür etti.

Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haber
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haber
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haber
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Harun Tan Fettah Can Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Ivan Obradovic Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Mahkeme Ramazan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 17:28:09. #1.14#
title