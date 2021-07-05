Silivri savcısı, 8 yıl önceki olay nedeniyle Muharrem İnce için siyasi yasak talep etti
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Silivri savcısı, 8 yıl önceki olay nedeniyle Muharrem İnce için siyasi yasak talep etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Silivri savcısı, sekiz yıl önce FETÖ kumpası davasında mahkeme salonunda görevli üsteğmenle gerilim yaşayan Muharrem İnce'nin "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmasını ve TCK'nın 53. Maddesi uyarınca seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılmasını istedi. Savcının talebini değerlendiren İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekili olduğu dönemde FETÖ kumpaslarından Ergenekon davasını izlemek üzere İstanbul Silivri'deki duruşmaya katıldı. İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine ittirdi. Bunun üzerine İnce hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2016 yılında anayasada yapılan değişiklikle İnce'nin dokunulmazlığı kaldırıldı ve dava açıldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Muharrem İnce'nin görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Silivri'de görülen davanın 1 Temmuz'daki son celsesinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, İnce'nin "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmasını ve TCK'nın 53. Maddesi uyarınca seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılmasını istedi.

"TARİHE KARA BİR LEKE"

Savcının talebini değerlendiren İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, kumpas davasına bakan mahkeme heyetinin duruşmaya katılan vekillere yönelik kanunsuz emirler verdiğini ve buna bağlı olarak fiili şiddetin ortaya çıktığını belirtti. Sözcü'nün haberine göre Çiçek, Ergenekon'a bakan mahkeme heyetinin FETÖ'den ihraç edildiğine, üsteğmenin de şikayetçi olmadığına da vurgu yapıp şöyle dedi: "Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir."

Silivri savcısı, 8 yıl önceki olay nedeniyle Muharrem İnce için siyasi yasak talep etti
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Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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