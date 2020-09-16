SİLİVRİ'DE VİCDANSIZLIK; OTOMOBİLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ
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SİLİVRİ'DE VİCDANSIZLIK; OTOMOBİLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Pes dedirten savunma; "Yazlığıma götürüyorum.

16.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:31

Pes dedirten savunma; "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım"

Uğur Samet AVCI - İstanbul (DHA) SİLİVRİ'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken, vicdansız sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bir kişi aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak, vicdansız adamı durdurdu. Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise pes dedirtti. Vicdansız kişi, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi. Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra kaçarken, sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİLİVRİ'DE VİCDANSIZLIK; OTOMOBİLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Kaynak: DHA

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