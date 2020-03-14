SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU
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Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, 14 Mart, Silivri, Güncel

SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı.

14.03.2020 01:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:25
SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı. Doktorların koronavirüsüne ilişkin bilgiler verdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından toplananlara seslenen Silivri Devlet Hastanesi doktorlarından Meltem Irmak, Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Mart haftası boyunca, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, taleplerini, ülkenin sağlık ortamını ve sağlık hizmetlerinin halka yansıyan halini meslektaşlarımızla, tüm kamuoyu ile paylaşmaktan ziyade yeni koronavirüs hastalığı ve dünyada yarattığı salgını gündem yapmayı tercih ettik. Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı dünyada salgın haline gelmiş, insanların ölümüne yol açmış yeni olguların sayısındaki artışın ve ölümlerin önüne henüz geçilememiştir. Türk Tabipler Birliği (TTB ) yeni koronavirüs hastalığının dünyada toplum sağlığını tehdit eden yaygınlığına karşı süreci kurumuş olduğu özel, bilimsel heyetle izlemiş, değerlendirmiş, önerilerde bulunmuş, dün Sağlık Bakanlığıyla görüşme yapmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durması için 15 Mart'ta Ankara'da yapacağı mitingi ertelemiştir. dedi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilcisi Doktor Fetih Bozçalı ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak Koronavirüsle mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

Kaynak: DHA

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SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

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