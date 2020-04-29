Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu İstanbul Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Hayvanseverler tarafından hastaneye götürülen köpeğin vücudunda saçmaların olduğu ve uzun süre aç kaldığı öğrenildi.

Silivri'de bir inşaat yıkıntısında açlıktan ölmek üzere olan köpeği gören vatandaşlar hayvanseverlere haber verdi. İhbarı üzerine Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ekipleri adrese gittiğinde Kangal cinsi köpeğin bir inşaat yıkıntısı içerisinde açlık ve susuzluktan ayağa kalkamayacak hale geldiğini ve ölmek üzere olduğunu gördü.

TEDAVİSİ 2 AY SÜRECEK

Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler tedavi için hayvan hastanesine götürdü. Yapılan tetkik ve muayenelerde talihsiz köpeğin vücudunda saçmalar bulunduğu ve çok uzun süre aç susuz kaldığı için ayağa kalkamayacak kadar zayıfladığı anlaşıldı.

Ayrıca köpeğin, ayağında çatlak, ödem olduğu ve ileri derecede uyuz olduğu tespit edildi. Hemen tedaviye alınan köpeğin tedavisinin 2 ay süreceği bildirildi. Köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra engelli ve felçli köpeklerin yaşadığı rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdüreceği açıklandı.

"ONU İNSANLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR YERDEN ALDIK"

Köpeği insanların yoğun olduğu bir yerden aldıklarını söyleyen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Bir köpeğin bu kadar güçten düşme süreci uzun ve belirgin bir süreçtir. Onu bir mahallenin merkezinden, insanların yoğun olduğu bir yerden aldık. Aylarca onun bu haline tanık olup haber vermeden ölümünü beklemek çok vicdansızca" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA