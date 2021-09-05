Silivri'de iş yeri yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de iş yeri yangını

Silivri'de iş yeri yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 08: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Seyrantepe, Bahçeşehir ve Arnavutköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 08: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Seyrantepe, Bahçeşehir ve Arnavutköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın diğer kısımlara sırayet etmeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Yaşar Güler Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Silivri'de iş yeri yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:57:33. #1.15#

title