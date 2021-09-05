Silivri'de iş yeri yangını

Saat 08: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Seyrantepe, Bahçeşehir ve Arnavutköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.