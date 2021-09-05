Silivri'de iş yeri yangını
Saat 08: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Seyrantepe, Bahçeşehir ve Arnavutköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.
Saat 08: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Seyrantepe, Bahçeşehir ve Arnavutköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın diğer kısımlara sırayet etmeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Habermetre