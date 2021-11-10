Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE ÇELİK AĞLARA TAKILAN GÜVERCİNLERİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri sahilinde, güvercin, kerkenezlerin ve bazı göçmen kuşların yuva yaptığı falezler, İBB tarafından heyelanı önlemek amacıyla takılan çelik ağlar örülmüştü. Dün öğlen saatlerinde ağlara takılan güvercinleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla sıkışarak mahsur kalan kuşları merdiven aracını kullanarak kurtardı.

Daha önce kuşların sık sık mahsur kaldığını belirten, Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan DHA'ya yaptığı açıklamada, Burası yıllardan beri yaban hayatı, kerkenezler, güvercin ve saksağanlar burada yavruluyorlar. Kerkenezler göçmen kuşları olduğu için kış aylarında Afrika'ya gidiyorlar. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanların üzerine kayalar zaman zaman kopup düşüyor, bunları engellemek için tel örgü çekti. Ama burada yaban hayatını unutmuşlar. Kendilerine uyardık, belirli yuvaların önünü açtılar. Daha sonra düzenleme yapacaklardı ama yapmadılar. Yetkililere bunla ilgili bir proje sunduk ama bu sırada burada güvercinler sıkışıyor, vatandaşlar yürüyüş yaparken görüp itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Burada Büyükşehir Belediyesinin bir an önce önlem alınması gerekiyor.