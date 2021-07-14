Silivri'de bir evde ceset bulundu
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Silivri'de bir evde ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı Serdar Özgen'in(42) cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

SİLİVRİ'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı Serdar Özgen'in(42) cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı. 

Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Silivri'de bir evde ceset bulundu
Silivri'de bir evde ceset bulundu
Silivri'de bir evde ceset bulundu
Silivri'de bir evde ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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