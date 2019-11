Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Toros Üniversitesi arasında protokol imzalandı

28.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, Silifke TSO üyeleri ve birinci derece yakınlarına yönelik yüksek lisans yapma fırsatı doğdu.



Programda konuşan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, üniversitelerden bağımsız olarak gelişmek ve ilerlemenin oldukça zor olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi Mersin Üniversitesi ile birlikte çalışmalarımız ve işbirliğimiz devam ediyor. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile üyelerimizin menfaatine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Ayrıca yakın süreçte Bulgaristan Üniversitesi ile eğitim ve İş birliği protokolü imzalanacak. Türkiye'de en fazla sayıda işbirliği protokolü imzalamamız, 2. Liderlik Akademisini başarılı bir şekilde yapmamız bu süreci hızlandırırken, Toros Üniversitesi ile birlikte imzalayacağımız işbirliği protokolü yaparak işbirliğimize hız kazandırma amacı taşımaktadır. Bundan sonraki süreçlerde Toros Üniversitesi ile faaliyetlerimize de devam edip bölgemiz için bir değer oluşturmak istiyoruz. Bu protokol ile üyelerimiz ve birinci derece yakınlarının lisansüstü öğrenim fırsatlarından yararlanacaklardır. Yeterli sayıda kontenjana ulaşması durumunda eğitimler odamızda gerçekleştirilecektir. Katkıları için Toros Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.



Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ise üniversitesi olarak bugüne kadar birçok işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Üniversite olarak biz her türlü araştırma, inceleme yeteneğimizle, bilgi birikimimizle ve eğitim kapasitemizle sizlerin hizmetindeyiz. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleriyle bir iş protokolü ile hangi konuda olursa olsun ne tür bir bilgi ya da araştırma yaparsanız yapın yardımcı oluruz. Eğitimi mümkün olduğu kadar her kesime yaymakta bizim bir görevimiz. Bu iki şekilde olur. Birincisi vakıf üniversitesi olduğumuz için bir takım hizmetler ücretli ama bu ücret bakımından da erişilebilir olmamız gerekiyor. Belirli sayılara ulaşıldığında Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelecek olan listede bulunan her arkadaşımıza belirli indirimler yapacağız. Bu indirimler yüzde 40'a kadar inebilecek. Burada amacımız erişilebilir kılmak. İkinci yönü bu protokolün mekansal olması. Silifke'den kalkıp Mersin'e her akşam ders almaya gelmek kolay değil, bunu biliyoruz. Biz Silifke'yi sadece Silifke olarak görmüyoruz. Silifke Ticaret ve Sanayi Odamızda yapacağımız derslerde Aydıncık'tan, Taşucun'dan, Gülnar'dan, Mut'tan gelinebilir. Yaptığımız protokol hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.



Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok da yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA