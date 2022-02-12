Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde "Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde Siirt'in Kurtalan Beykent İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar gönderdiler.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Göksu İlkokulu Müdürü Akif Ateş ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, hazırladıkları 8 büyük koliyi kargoya teslim ettiler. Kolilerin içerisine koydukları eşya ve kitapların yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere birer de mektup yazan Silifkeli öğrenciler, kolilerin ulaşmasıyla birlikte mektuplarına cevap bekleyeceklerini söylediler.

"Göksu İlkokulu öğrencilerimiz anlamlı bir proje hazırlayarak diğer okullarımıza da örnek olmuşlardır" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, "Bu gün öğrencilerimiz soğuk kış günlerinde hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek kendi aralarında atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar toplamışlar. Bizlerde topladıkları bu yardımları ulaştırabilmeleri için aracı olduk. Toplanan yardımları Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Beykent İlkokuluna gönderiyoruz. Böylesine anlamlı bir projede görev alan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım bu proje Türkiye genelindeki diğer okullarımıza örnek olur. Böylelikle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize daha çok destek çıkılmış olur" dedi.

Beykent İlkokulundaki öğrencilere selam yollayan Silifkeli öğrenciler, ihtiyaçları kapsamında her zaman yardımda bulunabileceklerini, proje kapsamında kiminin ihtiyaç fazlası eşyalarını vererek, kimin ise yeni eşyalar alarak katkı sunduklarını ifade ettiler. - MERSİN