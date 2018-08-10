Silifke'deki Yeni Köprüye Atatürk İsmi Verildi

Silifke Belediyesince Göksu Nehri üzerine yaptırılan 4. köprüye Atatürk Köprüsü adı verildi.

Silifke Belediye Meclisi'nde, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un önerisiyle yapımı devam eden köprüye Atatürk Köprüsü isminin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgut, konuşmasında, köprünün yapım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.