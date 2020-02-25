Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

25.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:45

Şili'nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali, ülkeden devam eden karışıklığı alevlendirdi. Sokağa inen protestocular konser vermek için festivalin düzenleneceği bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı.

23 KİŞİ YARALANDI

Şili'de bir süredir devam eden ancak bir süredir durulan protestolar, Vina Del Mar şehrindeki düzenlenecek olan müzik festivali sonrası yeniden alevlendi. Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler. Güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

PROTESTOCULAR AYAKLANDI

Ülkede eğitim, sağlık, halk güvenliği gibi ihtiyaçların giderilmeden festival düzenlenmesi halkı ayaklandırdı. İhtiyaçlar giderilmeden festival düzenlenmesine tepki gösteren protestocular, "Hükümet bu festivale, 'ülkede durum normal' demek için izin verdi. Ancak öyle değil" dedi

SANATÇILARIN KALDIĞI OTELİ YAKMAK İSTEDİLER

Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddetti artırdığı gözlendi. Göstericiler özellikle festivale katılan ve aralarında Ricky Martin'in de olduğu sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedi.

"HAK ETTİĞİNİZİ TALEP ETTİ"

Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin, "Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan, hak ettiğinizi talep edin" dedi.