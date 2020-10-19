Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı

19.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:23

Şili'de askeri diktatörlük döneminde hazırlanan Anayasa'nın protesto edildiği gösterilerde bazı dükkanlar kundaklandı ve yağmalandı.

Şili'de askeri diktatörlük döneminde hazırlanan Anayasa'nın, eşitsizliklerin artmasının ve kamu hizmetlerinin kalitesinin azalmasının protesto edildiği gösterilerde bazı dükkanlar kundaklandı ve yağmalandı. Polis ise göstericilere karşı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.

Yetkililer başkent Santiago'da iki kilisenin kundaklandığını ve bir karakola saldırıldığını, kiliselerden birinin kullanılamaz hale geldiğini, çatışmalarda en az 18 polisin yaralandığını açıkladı.

Geçen yıl ülkeyi iki ay boyunca sarsan kitlesel gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri barışçı bir şekilde başladı.

Şili'de 1973 yılında darbeyle yönetimi ele geçiren ve onlarca yıl iktidarda kalan General Augusto Pinochet döneminde yapılan Anayasa'nın değişmesini isteyen göstericiler, halka gelecek hafta sonu yapılacak referandumda yeni bir anayasaya "Evet" deme çağrısı yaptılar.

İçişleri Bakanı Victor Perez halka kendilerini referandumda oy kullanarak ifade etmeleri çağrısı yaparak "Şiddet eylemlerini girişenler Şilililerin sorunlarını demokratik yollardan çözmesini istemeyenlerdir" dedi ve olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi.





Santiago'daki olaylar

Başkent Santiago'da bir grup protestocu, kiliselere saldırdı ve birini tamamen ateşe verdi.

Bir polis karakoluna da molotof kokteyli atıldı.

Polis ise göstericilere karşı gaz bombası ve basınçlı su kullandı.

Şili'de geçen yılın Ekim ayında başlayan kitlesel gösteriler, büyük kalabalıkların aylarca hemen her gün sokaklara dökülmesiyle devam etmiş fakat bu yılın başlarında koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının da etkisiyle yavaş yavaş sönümlenmişti.

Gösteriler önce Santiago'da metro biletlerine yapılan zamla patlak vermiş fakat kısa süre içinde Şili'deki ekonomik eşitsizliğe, sağlık hizmetlerinin pahalı ve eğitime ayrılan fonların yetersiz olmasına tepkilerle büyümüştü.





Polis şiddeti

Gösterilerde polisin aşırı şiddet kullanması, yüzlerce protestocunun plastik mermilerle kör olması Şilililerin öfkesini daha da büyütmüştü.

Geçen yıl kitlesel gösterilerin en çok kitleselleştiği Ekim ayında, Şili, ülkede yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı ve Asya Pasifik Ekonomik Forumu zirvelerinin ev sahipliğinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Geçen yılki gösteriler sırasında 30'u aşkın kişi yaşamını kaybetmiş ve binlerce kişi de yaralanmıştı.

Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Engin Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Yekta Kopan Didem Soydan İbrahim Selim
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 13:23:42. #1.14#
title