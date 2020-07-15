ŞİLELİLERİN İSKİ'YE TEPKİSİ SÜRÜYOR
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ŞİLELİLERİN İSKİ'YE TEPKİSİ SÜRÜYOR

Evdeki kova ve damacanalarını suyla dolduran köylüler tepkilerini dile getirdiBurçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/- Şile'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve 6 gün süren su sorunu bu hafta çözüme kavuştu.

15.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:43

Evdeki kova ve damacanalarını suyla dolduran köylüler tepkilerini dile getirdi

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/- Şile'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve 6 gün süren su sorunu bu hafta çözüme kavuştu. Şilelilerin suyu yeniden akmaya başladı. Ancak vatandaşların suların tekrar kesilmesi olasılığı karşısında tedirginlikleri devam ediyor. Evdeki kova ya da damacanalarını suyla dolduran köylüler mağduriyetlerini dile getirirken, İSKİ'ye tepkiler ise sürüyor. Doğduğundan beri Şile Alacalı Köyü'nde yaşayan 72 yaşındaki Munise Özgür, 'Madem bu kadar kolaylık vardı da niye bu köyü bunca zaman susuz bıraktınız' Yazık günah" diyerek tepkisini dile getirdi.

'BÖYLESİ HİÇ OLMADI"

Şile Alacalı Köyü'nde yaşayan ve günlerce sularının akmadığını belirten 72 yaşındaki Munise Özgür çektiği zorlukları dile getirdi. 'Çözümü vardı da niye şimdiye kadar yapmadılar" diyen Özgür, 'Öldük yavrucuğum susuzluktan. Benim oğlum sular idaresinde, İSKİ'de. Yok öyle sular akmıyor yok imkan yok dediler. Madem bu zamana kadar yoktu da şimdi de diyorlarmış ki aşağıdan takviye ettik sıkıntı çekmeyeceksiniz. Madem bu kadar kolaylık vardı da niye bu köyü bunca zaman susuz bıraktınız' Yazık günah. Yok böylesi hiç olmadı. Kesiliyordu ama sabah kesiliyorsa akşam geliyordu. Sabah kalkıyorduk suyumuz var. Bu sefer çok oldu yani. Millet rezil oldu yani hakikaten çok zorluk çektik" ifadelerini kullandı.

'İSKİ'Yİ ARADIK, BİZİM KESİNTİDEN HABERİMİZ YOK DEDİLER"

Hayvanlarına dereden çamurlu su içirdiğini belirten ve adeta 'perişan olduk" diyen Ayten Yabancı ise İSKİ'ye sitem etti. Yabancı, 'Bildiriyoruz. İSKİ'yi arıyoruz. Bizim haberimiz yok diyorlar. İlk defa siz söylediniz diyorlar. Cuma günü kesilmişti. Cumartesi günü bildirdik. Üstünden 24 saat geçmişti ama hiç haberimiz yok dediler. Çok arayan olmuş yani köylüler komşularımız hep aramışlar. Bizim evden bile iki kişi aradı" şeklinde konuştu.

'BİZİ NEDEN O KADAR MAĞDUR BIRAKTILAR?"

'Çok sorunlu günler geçirdikG diyen doğma büyüme Şileli Ayten Yabancı, 'Çok perişanlık yaşadık. Zorluklarla geçirdik beş günümüzü. Hayvan insan bağ bahçe misafir hepsi perişan olduk. Başka yerden su da bulamadık. Derelerden sular getirdik. Kırmızı suları hayvanlara içirdik. Çeşmeden de akmadı. Tankeri de göremedik. Geçtiğini gördük anca yoldan. Başka hiçbir çözüm göremedik biz. Önceden neden yapılmadı madem çözüm basitti' Bizi neden o kadar mağdur bıraktılar'G şeklinde konuştu.

'DAHA ÖNCE DERELERDEN KUYULARDAN SU GETİRMEDİK"

Geçmiş yıllarda bu kadar uzun süreli su kesintisi yaşamadıklarını söyleyen Yabancı, 'Önceden de kesilirdi ama 5 gün sürmezdi. Bu kadarını hiç yaşamadık. Ben doğma büyüme buralıyım. Hiç öyle derelerden kuyulardan su getirmedik. Bu kadarı hiç olmadı. İSKİ'ye geçtiği andan beri biz sususuz. Medyanın bize çok büyük yararı oldu. Yoksa medya gelmeseydi bu sular asla gelmezdi. Biz yine mağdurluğu yaşardık" dedi.

'YİNE KESİLİRSE DİYE VARİLLERİ DOLDURDUK"

62 yıldır Şile Alaca köyünde yaşayan Hatice Yıldırım ise, 'Valla yedi gün sürdü. Bir hafta doğru düzgün suyumuz akmadı. Tabii çok sıkıntılar yaşadık. Bahçelerimiz kurudu. Torunlar buradaydı. Bayağı bir sıkıntıya düştük. Mahalle çeşmeleri de akmadı doğru düzgün. Çeşmeden iplik gibi incecik akıyordu onları doldurup getirdik mecbur. Madem çözümü vardı, madem bu kadar basitti, neden bizde bu sıkıntıyı yaşattılar' Madem öyle çözülebiliyordu niye bu sıkıntıları yaşadık? 62 yıldır bu köydeyim ben. Geçmişte böyle bir su sıkıntısı yaşamadık. Sular akıyordu yani çeşmeler falan akıyordu, böyle değildi. Bu su varillerini dolduruyoruz. Yine sular kesilirse en azından bahçeleri sularız diye varilleri doldurduk. Yine kesilebilir. Bahçeler için, affedersin tuvalet için mecbur doldurduk" şeklinde konuştu.

'MADEM ÇÖZÜM KOLAYDI NEDEN BU KADAR SIKINTI ÇEKTİRDİLER?"

Neredeyse 1 hafta susuz kaldıklarını söyleyen Meral Başak ise, 'Hemen hemen bir hafta susuz kaldık. Geçmişte beş ya da altı gün olmuyordu. Hadi bir iki gün kesiliyordu ama öyle çok değildi o da. Bir hafta değildi yani. Çözümü madem vardı da basitmiş de milleti neden bu kadar uğraştırdılar' Bu kadar sıkıntı çektirdiler? Çözümü madem basitti de niye sıkıntı çektirmişler bu kadar insana? Yazık günah. Tedbirimi aldım tabii. Kazanları doldurdum. Büyük büyük kovaları doldurdum" ifadelerini kullandı.

ŞİLELİLERİN İSKİ'YE TEPKİSİ SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

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