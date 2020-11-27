ŞİLE SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI GÖREVE BAŞLADI
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ŞİLE SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI GÖREVE BAŞLADI

27.11.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:24
ŞİLE SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI GÖREVE BAŞLADI

ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı görevine başladı.

ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı görevine başladı. Şile Belediye Başkanlığı'nın Şile dolgu alanında Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis ettiği karakol hizmet binası ve 7/24 ilçede görev yapacak olan "SGK 910" isimli botun tanıtımına Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya konuşmasında, "Şile adına mutlu günlerimizden birisi. Devletimizin ve milletimizin sahip olmuş olduğu imkanların bir yansımasını daha Şilemizde yaşıyoruz görüyoruz. Denizlerimizin güvenliği açısından başta arama kurtarma faaliyetleri açısından çok manidar bir çalışmadır. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve desteklerinden dolayı belediye başkanımıza... İlçemizde görev yapacak olan botumuzu ziyaret ettiğimizde bir kez daha göğsümüz kabardı.Bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BUGÜN İLÇEMİZDE MUTLU GÜNLERDEN BİRİNİ DAHA YAŞIYORUZ"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da, "Bugün ilçemizde mutlu günlerden birini daha yaşıyoruz. Karadeniz'e açılan kapı olan Şile'de,72 km uzunlukta sahilleri olan Şile'de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yapacak görevler içerisinde farklı bir huzurun içerisindeyiz. Komutanlarımızın da ifade ettikleri Şile karadan, havadan, denizden her noktada güven içerisinde bir ilçe. Balıkçı kasabası olan bir ilçe artık daha güzel ve daha huzurlu. Ayrıca özellikle yaz aylarında ilçemiz genelinde sahillerde uzun yıllardır alınan tedbirlere bu yıl sahil güvenliğimiz de destek vererek sahillerimizin güvenilirliği daha önem taşıyacağına inancım tamdır" diye konuştu.     

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ŞİLE SAHİL GÜVENLİK KARAKOL KOMUTANLIĞI GÖREVE BAŞLADI
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı

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