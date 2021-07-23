Şile'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Şile'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şile'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolanlardan birinin daha cansız bedeni bulundu.

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolanlardan birinin daha cansız bedeni bulundu.

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Ayazma Plajı'nda 2 vatandaşın denize girdiği ve kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kayıp olan 2 vatandaşımız için devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde, saat 14: 10'da Ayazma Plajı'nda, denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan B.M. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Hali hazırda, Ayazma Plajı'nda yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 1 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız ile kesintisiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

Dün, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması üzerine dün akşam ara verilmişti. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kaymakamlık, sabah saatlerinde, Kızılcaköy Plajı'nda kaybolan A.A'nın cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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