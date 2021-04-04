Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Şilan Makal-Şener Özbayraklı çifti, geçtiğimiz günlerde doktora gitti.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Şilan Makal-Şener Özbayraklı çifti, geçtiğimiz günlerde doktora gitti. Çift, bir kızları olacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Şilan Makal hamile. Kısa bir süre önce kontrole giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş. Bir kızları olacağını duyan çift, büyük bir sevinç yaşamış. Özbayraklı, 5 aylık hamile olan Makal'ın bir dediğini iki etmiyor, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyormuş.

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Kaynak: Hürriyet