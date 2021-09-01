SİLAHLI 'YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME' KAVGASI KAMERADA

ÇORUM'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grup ile köylüler arasında çıkan, Muhammet K.'nin tabancayla vurulup ağır yaraladığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grup ile köylüler arasında çıkan, Muhammet K.'nin tabancayla vurulup ağır yaraladığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. Köye otomobille gelen 3 kişi, yüksek sesle müzik açıp gürültü yaptı. Durumdan rahatsız olan köylüler, grubu uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerden biri, tabancasını çekip ateş etti. Olayda kasığı ve bacağına mermi isabet eden Muhammet K., yaralandı. Şüpheliler otomobille kaçarken ihbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, köy meydanında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde elinde silah bulunan kişiyle köylüler arasında arbede yaşandığı görüldü. Görüntülerde, köylülerin yakalamaya çalıştığı bu kişinin silahını ateşlediği ve Muhammet K.'nin yere düştüğü yer aldı.

Jandarma, şüphelilerin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.

'KÖYÜMÜZDE HİÇ BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI'

Köy muhtarı Cevdet Yapıcı, olaya ilişkin üzüntülü olduklarını belirterek, Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmadı, 3 alkollü şahıs geliyor, buradaki insanlarla tartışıyor. Köy dışındaydım, silah seslerini duydum. Geldiğimde jandarma yerlerdeki mermileri inceliyordu, sekiz dokuz adet vardı. Bir yaralımız var şu an, yoğun bakımdan çıkmadı. Vurulan kişi kavgayı ayırmaya giriyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı