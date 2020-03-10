Silahlı kavgada delinen doğalgaz borusu faciaya neden oluyordu
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Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel

Silahlı kavgada delinen doğalgaz borusu faciaya neden oluyordu

Kadıköy'de gece saatlerinde bir restaurant içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların ateşlendiği kavgaya dönüştü.

10.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:41
Silahlı kavgada delinen doğalgaz borusu faciaya neden oluyordu

Kadıköy'de gece saatlerinde bir restaurant içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların ateşlendiği kavgaya dönüştü. O saatlerde bir hayli kalabalık olan restaurant içerisindeki müşteriler panikle dışarıya kaçarken eli silahlı kişi ya da kişiler otomobille ters yönden hızla uzaklaştı.

Ateşlediği silahın kurşunu doğalgaz borusuna denk geldi

Olay, saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Mahmutbaba Sokak'ta yer alan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre içeride masada yemek yiyen iki kişinin yanına sonradan gelen iki kişi önce tartışmaya başladı daha sonra silah sesleri duyuldu. Belindeki silahı çıkartıp rastgele havaya ateş açan saldırgan mekan içerisini ısıtmak için kurulan sistemin doğalgaz borusunu patlattı. Hızla dışarıya kaçan kişiler siyah bir otomobile binerek Söğütlüçeşme Caddesi'nden ters yönde kaçtı. Delinen doğalgaz borusu kısa süreli paniğe neden olurken gelen doğalgaz ekipleri hatta ki gaz akışını kesti.

Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı

Olayın meydana geldiği noktada art arda silah ateşleyen kişi ya da kişiler çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçarken otomobillerinin plakası düştü. Silah seslerinin yankılandığı sokağa kısa sürede ulaşan Bekçiler çevre güvenliğini almaya başladıkları sırada polis ekipleri de olay yerine geldi. Çok sayıda boş kovanın olduğu gözlemlenen sokağa giriş çıkışı kapatan ekipler olay anında orada bulunan tüm vatandaşların ifadesini aldı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de el koyan polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri toplayarak olaya karışan tüm kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Silahlı kavgada delinen doğalgaz borusu faciaya neden oluyordu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Silahlı kavgada delinen doğalgaz borusu faciaya neden oluyordu

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