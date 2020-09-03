SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI
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SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.

03.09.2020 06:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 06:25

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14050 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği olayda Rohat K., başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Rohat K., yakınları tarafında özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rohat K.?nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI

Kaynak: DHA

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