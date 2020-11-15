Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu
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Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu

15.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:33

Adana'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sırasında yoldan geçen 20 yaşındaki genç, ayağına isabet eden mermiyle yaralandı. Genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

12 Kasım günü, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hacı Ahmet Deveci ile yakın arkadaşı Ahmethan Leventeller, yolda yürürken, önceden husumetli oldukları grupla karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hacı Ahmet Deveci, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayı ateşledi.

YERE YIĞILDI

Silahtan çıkan mermilerden biri, bu sırada yoldan geçen Mustafa Kazar'ın ayağına isabet etti. Kazar, yere yığılırken, şüpheliler de kaçarak, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

SAKLANDIĞI EVDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, Ahmethan Leventeller ile Hacı Ahmet Deveci'yi saklandıkları evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ahmet Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmethan Leventeller ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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