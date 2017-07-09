Silahlı Kavga: 2 Ölü - Bursa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi meydanındaki kahvehanenin önünde, daha önce aralarında husumet bulunan Hasan Taşdemir (41) ile muhtar Fahrettin Yiğit (63) tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından evine gidip pompalı tüfeği alan Taşdemir, kahvehanenin önünde oturan Yiğit'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan muhtar Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti. Kahvehanede oturan ve olayla alakası bulunmayan İsmail Tarım da (65) fişekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.



Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tarım'ı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yolda kalbi duran Tarım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Taşdemir, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Muhtarın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.