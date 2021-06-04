Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
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Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi

Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

BURSA'daki evinde doldurboşalt yaparken, tabancasının ateş alması sonucu başından vurulan polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi (27), memleketi Kars'ta toprağa verildi.

BURSA'daki evinde doldurboşalt yaparken, tabancasının ateş alması sonucu başından vurulan polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi (27), memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuru Ercan Ayribaş, çarşamba akşamı, Alanyurt Dostlar Sitesi'ndeki evinde doldurboşalt yaparken, tabancasının ateş alması sonucu başından vuruldu. Arkadaşının ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ayribaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ercan Ayribaş'ın cenazesi, Bursa'da yapılan otopsinin ardından bugün memleketi Kars merkeze bağlı Soylu köyüne getirildi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Fuat Güney, Ayribaş'ın ailesi, silah arkadaşları ve köylülerin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Yasin- Saime Ayribaş çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 


Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi
Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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Silahının ateş almasıyla başından vurulan polis, Kars'ta toprağa verildi - Haberler
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