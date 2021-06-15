Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı
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Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı

Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokakta silah sesini duyup balkona çıkan bir kadın ile sokaktaki bir kişi, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Adana'da sokakta silah sesini duyup balkona çıkan bir kadın ile sokaktaki bir kişi, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y., sokakta yürürken eskiden aralarında husumet olan Engin C. ile karşılaştı. İki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Engin C., aracında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla sırtından yaralanan Bekir Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyarak balkona çıkan Emel D. de saçmalarla hafif şekilde yaralanırken, Engin C. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının kaçtığı araç Onur Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. - ADANA

Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı
Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı
Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı
Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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