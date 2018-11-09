Sıla'yı Dövdüğü İddia Edilen Ahmet Kural'ın Avukatından Şaşırtan Açıklama: Profesyonel Destek Alacak

Ünlü şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın menajeri Dilek Tözen, Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı. Kural'ın menajeri açıklamasında Kural'ın yaşanan olaylardan sonra psikolojik destek alacağını söyledi.

"SILA, AHMET'İN ÇEVRESİNİ HOR GÖRDÜ"

İşte Ertuğrul Özkök'ün sorularını Ahmet Kural'ın ağzından yanıtlayan Dilek Tözen'in açıklamaları:

"ÖFKELENMEDEN ÇOK BİR HAYAL KIRIKLIĞI VAR"

Tözen, "O gece böyle şiddetli bir tepkiye neden olan şey ne? Ayrılığınız sırasında olan bir şey mi gerçekten?" sorusuna "Hayır. Öfkelenmeden çok bir hayal kırıklığı var. O da, ilişkiye başlamadan önce böyle bir durumun varlığı ile ilgili kendisine yalan söylenmesi... Yoksa, kendisinden ayrı olduğu dönemle ilgili bir öfke değil bu. Konu oraya gelince, karşılıklı bir tartışma başlamış."

"GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDI, PROFESYONEL YARDIM ALACAK"

Kural'ın yaşanan olaydan ders çıkardığı söyleyen Tözen, "Açıklamasında belirttiği 'Gerekli dersleri çıkardım. Bundan sonra bu gerekleri yerine getirmek için çalışacağım' kapsamında, kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Daha önce psikolojik bir yardım almadı. Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor."