Sıla, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert çıktı: Yazıklar olsun Ünlü şarkıcı Sıla, 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan meslektaşı Halil Sezai'ye "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan Sezai'ye bir tepki de Sıla'dan geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerin ardından tepkilerin odağında olan Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepki yağdı. Son olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Sıla, Sezai'ye "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.