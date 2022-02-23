Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi
AA, Atakan Çıtlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.
GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.
Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.
Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel