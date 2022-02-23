Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi - Haberler
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Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.

Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.

Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Van, Güncel, Haberler

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