Sıla ile İlker Kaleli'nin Bodrum tatili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıla ile İlker Kaleli'nin Bodrum tatili

Sıla ile İlker Kaleli'nin Bodrum tatili
Hürriyet - Haberler | Magazin

ŞEZLONGDA KEYİFLİ SOHBETSıla-İlker Kaleli aşkı tam gaz devam ediyor.

ŞEZLONGDA KEYİFLİ SOHBET

Sıla-İlker Kaleli aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır Bodrum'da olan aşıklar, ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber Bitez'deki bir plaja giden sevgililer, şezlonglarında yan yana güneşlenirken objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla kahkahalar eşliğinde sohbet eden Sıla ve İlker Kaleli hayli keyifliydi.

ÖNCE POZ SONRA DENİZ

Sıla akşamüstü kız arkadaşıyla beraber denize girdi, İlker Kaleli de şezlongundan onu izledi. Önce arkadaşına deniz kenarında poz veren ünlü şarkıcı, daha sonra mavi sulara atlayıp yarım saat boyunca yüzdü. Sıla ve İlker Kaleli, keyifli geçen günün ardından eşyalarını toplayıp birlikte kaldıkları eve döndü. 

Kaynak: Hürriyet

Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı
Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sıla ile İlker Kaleli'nin Bodrum tatili - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 08:47:56. #1.15#

title