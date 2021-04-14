Sıla ile İlker Kaleli cephesinde flaş gelişme

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'den peş peşe hamleler geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz ocak ayında şef Hazer Amani'den tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kalbini İlker Kaleli'ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı. İddialar karşısında bir açıklama yapmayan ikili, son hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti.
AŞK İDDİASINI YALANLAMADILAR
Haklarında aşk iddiası çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen ünlü çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve takipleşmeye başladı.
Sıla ile İlker Kaleli'nin pandemi dönemini Bodrum'da geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin